TEM'de 7 milyon liralık araç küle döndü. Yol trafiğe kapatıldı

İHA’nın haberine göre, olay, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademiler Tüneli Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde evinden çıkan Gökhan Kenar (37), 7 milyon liralık lüks otomobiliyle iş yerine gitmek üzere yola koyuldu. Araç tünele girdiği esnada iddiaya göre elektrik tesisatında patlama oldu. Neye uğradığını şaşıran sürücü can havliyle araçtaki köpeğini de alarak kendini dışarıya attı.

SÜRÜCÜ KÖPEĞİNİ DE ALIP SON ANDA ÇIKTI

Ardından araçtan uzaklaşan sürücü, çevredeki sürücülerin de yardımıyla itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Ancak yangın nedeniyle Edirne istikametinde trafik durunca itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta zorluk çekti. Polis ekiplerinin yardımıyla kesilen trafikte ters yönden giren itfaiye ekipleri, bölgeye yaklaşık yarım saat sonra ulaşarak yangına müdahale edebildi.

KÜLE DÖNEN ARACININ SON HALİNE BAKAKALDI

Araçtan çıkan dumanlar nedeniyle tünelde göz gözü görmezken, ekiplerin müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı. Edirne istikameti ise yaklaşık yarım saat kapalı kaldı. Sürücü Gökhan Kenar, soğutma çalışmaları yapılan lüks otomobilinin son haline bakakaldı. Çalışmaların ardından otomobil çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

“YANIMDA KÖPEĞİM DE VARDI, İLK BAŞTA ONU KURTARDIM”

Araç sürücüsü Gökhan Kenar, “Yangın önden çıktı. Kendimi o esnada dışarıya attım. Arkadaşlar sağ olsunlar itfaiyeyi aradılar. Bende bir yaralanma yok. Yanımda köpeğim de vardı, ilk başta onu kurtardım. Her şeyimiz arabada kaldı. Evden işe gidiyordum. Yangının tesisattan çıktığını düşünüyorum. Bir anda patlama olunca ne olduğunu anlamadım” dedi.

Yangın sonrası trafik normale dönerken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.