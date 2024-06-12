TEM'de iki kamyon birbirine girdi. Trafik kilitlendi

Kaynak: DHA
TEM'de iki kamyon birbirine girdi. Trafik kilitlendi

Büyükçekmece TEM Otoyolu Bahşayiş civarında tekerleği patlayan bir kamyon, karşı şeride girerek Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait kamyona çarptı. Trafik durdu.

Kaza sırasında KGM'ye ait kamyonun sürücüsü araçta sıkışıp kaldı. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden zorlukla çıkarıldı.

Kaza yüzünden bir süre trafik dururken TEM otoyolunda iki şeritte trafik yoğunluğu oluştu.

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Kaza, TEM Otoyolu Büyükçekmece Bahşayiş mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Aktarılanlara göre Ankara yönünde seyir halinde olan 41 LL 866 plakalı ip yüklü kamyonun tekerleği patladı.

Dengesizlik yüzünden sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon ile şeritte yol çalışması yapan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) ait bir kamyona çarptı. Sürücülerden biri kendi çabası ile kamyondan çıkarken KGM’ye ait kamyonun sürücüsü ise sıkıştı.

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Kazaya şahit olanlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye erleri dakikalarca süren çalışmanın ardından sıkışan kamyon sürücüsünü kurtardı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın şiddeti ile kamyonda bulunan malzemeler yola savrulurken, TEM Otoyolu'nda iki şeritte de trafik yoğunluğu meydana geldi.

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