TEM’de kazaya karışan 4 araçtan 3’ü kullanılamaz hale geldi

TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralanırken araçlar kullanılamaz hale geldi.

TEM’de kazaya karışan 4 araçtan 3’ü kullanılamaz hale geldi

Kaza, 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler mevkisi Ankara istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 34 AJ 7524 plakalı aracın aniden durmasıyla arkasından gelen araçlarında duramayarak çarpışması sonucu zincirleme kaza yaşandı. Toplam 4 aracın karıştığı kazada araçlarda bulunan 3 sürücü hafif şekilde yaralandı.

Yaşanılan olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Araç içerisinde sıkışan bir vatandaş, itfaiye ekiplerinin müdahale ile kurtarılırken, 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırırken, kazaya karışan 3 araç kullanılamaz hale geldi.

aw002155-01-1.jpg

aw002155-02.jpg

Öne Çıkanlar
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
Son Haberler
Mısır’da bakanlık binasında yangın Dünya
Mısır’da bakanlık binasında yangın
Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim uyarısı: Asıl zamları o zaman göreceksiniz Güncel
Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim uyarısı: Asıl zamları o zaman göreceksiniz
Adıyaman’daki orman yangını söndürüldü Güncel
Adıyaman’daki orman yangını söndürüldü
Fransa’dan sert çıkış: Darbecilerin yarına kadar zamanı var Dünya
Fransa’dan sert çıkış: Darbecilerin yarına kadar zamanı var
Norwich City'den flaş Rashica kararı. Galatasaray taraftarını sevindirecek gelişme Spor
Norwich City'den flaş Rashica kararı. Galatasaray taraftarını sevindirecek gelişme
Güldür Güldür Show'da flaş ayrılık Magazin
Güldür Güldür Show'da flaş ayrılık
Fahrettin Koca'dan vatandaşlara kritik uyarı Güncel
Fahrettin Koca'dan vatandaşlara kritik uyarı