TEM'de korkunç kaza: Alev alev yanan araçta feci şekilde can verdi

TEM Otoyolu Düzce geçişinde otomobil yüklü çekici, tıra çarpıp alev aldı. Kazada 1 kişi yanarak hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
TEM'de korkunç kaza: Alev alev yanan araçta feci şekilde can verdi

Kaza, TEM Otoyolu Gümüşova rampalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf İzzet Can (53) idaresindeki otomobil yüklü 10 ADS 492 plakalı çekici, aynı istikamette giden Hüseyin Ü. idaresindeki 42 P 8000 plakalı tıra çarptı.

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Çapmanın şiddetiyle çekici sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Alevler, çekici üzerinde bulunan Recep T.Y.’ya ait 34 ZF 2177 plakalı otomobile de sirayet etti. Alev alev yanan çekici ve otomobil, Sakarya ve Düzce'den sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

aw037709-04.jpgÇEKİCİ SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayda çekici sürücüsü Mustafa İzzet Can olay yerinde hayatını kaybetti. Çekici üzerinde bulunan 34 ZF 2177 plakalı otomobil içerisindeki Recep T.Y. ve İlker B. ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaza sebebiyle TEM Otoyolu’nun Ankara istikameti kısmen trafiğe kapatılırken, kilometrelerce kuyruk oluştu. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

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