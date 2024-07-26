TEM'de minibüs hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
TEM'de minibüs hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli-Sakarya geçişinde minibüsün hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Kurtköy mevkisi Ankara istikametinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NA 4777 plakalı minibüs, 60 ADB 412 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araçta bulunan 5 kişiden İrem E. (15) ile annesi Meryem E. olay yerinde yaşamını yitirirken, 3 kişi ile minibüs sürücüsü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edilirken, hafif ticari araçta sıkışan 3 yaralı itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralıların sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Kaza nedeniyle Otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik tek şeritten sağlandı.

Araçların yoldan kaldırılması sonrasında normal seyrine dönerken, kazaya dair soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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