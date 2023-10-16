TEM'de onlarca araç birbirine girdi; İstanbul istikameti trafiğe kapalı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolu’nda onlarca aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
TEM'de onlarca araç birbirine girdi; İstanbul istikameti trafiğe kapalı

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Kaza nasıl oldu?

Kaza, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Kartepe ilçesi geçişinde meydana geldi. Yolun İstanbul istikametinde seyreden onlarca araç, henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Bazı yaralılar araçlarda sıkıştı.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor

Olay yerine, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralılara müdahalede bulunurken, yol trafiğe kapandı. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor. Kazanın nedeni ve yaralıların durumu ile ilgili detaylı bilgi verilmedi.

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