TEM’de otomobil takla attı: 2 yaralı

Olay, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Abant Kavşağı mevkiinde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Yaşar Yılmaz'ın sürdüğü 37 LB 630 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Kazada sürücü Yaşar Yılmaz ve oğlu Furkan Yılmaz yaralandı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yoğunluğun oluştuğu bölgede trafik bir süre iki şeritten sağlandı.