TEM’de seyir halindeki çöp kamyonu alev alev yandı

Sultanbeyli'de TEM Otoyolu'nda seyir halindeki çöp kamyonu alev alev yandı. İçi çöp dolu olan kamyon, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

TEM’de seyir halindeki çöp kamyonu alev alev yandı

Yangın, saat 20.30 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, katı atık tesisine giden çöp kamyonunda yangın çıktı. Yangın hızla yayılırken, bölgedeki trafik akışı da etkilendi.

aw931892-02.jpgOlay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alındı. Çöp kamyonunun hasar gördüğü yangını görüntülemek için üst geçitte vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

aw931892-03.jpgOlayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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