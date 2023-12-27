TEM’de tır kazası. Ankara yönü trafiğe kapatıldı

Körfez ilçesi TEM Otoyolu geçişi Ankara istikametinde meydana gelen kazada, S.D. yönetimindeki 34 DA 8388 plakalı tırın damperi seyir halindeyken açıldı.

Durumun farkına varmayan sürücü yoluna devam ederken, damper trafik işaret levhasına çarparak devrilmesine sebep oldu. Kaza sonucu damper tırdan koparken, tabelanın altında hiçbir aracın kalmaması tek teselli kaynağı oldu.

Tır sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine çekici ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yol güvenliğini sağlarken, trafik ulaşıma kapatıldı. Sürücüler araçlarını durdurup yolun açılmasını bekledi. Ekiplerin trafik işaret levhası ve damperi yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.

Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.