TEM'de zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi

Kaynak: AA
TEM'de zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi

TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü girişinde yoğunluğa yol açtı.

TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazası, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü girişinde yoğunluğa yol açtı.

4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

FSM Köprüsü girişi Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otoyolda önlem alan polis, iki şeridi geçici olarak trafiğe kapattı. Kaza dolayısıyla TEM Otoyolu Ümraniye mevkiisine kadar trafik yoğunluğu oluştu.

Trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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