Antakya’da da aynı tarife uygulanmış... Temel atma töreninde temel yok

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla ‘Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni’ düzenlendi.

Defne ilçesinde yapılacak olan Yeni Devlet Hastanesi'nin temel atma töreninde çimento dökülen yerin çok ufak bir alan olduğu ve etrafında herhangi bir inşaat çalışması yapılmadığı ortaya çıkmıştı.

Beton dökülen alanın aslında temel olmadığı, küçük bir alanın demirlerle çevrildiği ve etrafında başka bir şey olmadığı görülmüştü. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından çimento dökülen alan iş makineleriyle apar topar kaldırılmıştı.

ANTAKYA’DA DA AYNI TARİFE UYGULANMIŞ

Son olarak gazeteci Murat Ağırel, aynı uygulamanın Antakya Yeni Devlet Hastanesi’nin temeli için de yapıldığını gözler önüne serdi.

Ağırel'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda herhangi bir temel görünmezken, küçük bir alanın çevrilerek beton döküldüğü görülüyor.

Ağırel’in paylaşımı şu şekilde: