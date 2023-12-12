Temel Karamollaoğlu, Meclis kürsüsünde fenalaşan Hasan Bitmez'in son durumunu açıkladı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda konuşurken fenalaşan ve sonrasında hastaneye kaldırılan Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez’in hayati tehlikesinin sürdüğünü ifade etti.

KAYNAK: ANKA
Temel Karamollaoğlu, Meclis kürsüsünde fenalaşan Hasan Bitmez'in son durumunu açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasının sonunda fenalaşarak yere düştü. Kafasını kürsünün arkasındaki merdiven basamaklarına çarpan Bitmez bayıldı ve yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hastanedeki ziyareti sonrasında basın mensuplarına Bitmez'in sağlık durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Bitmez'in halihazırda şeker hastası olduğu için kronik sağlık problemleri olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, yoğun bakımdaki tedavinin bir süre daha devam edeceğini ifade etti. Karamollaoğlu şunları söyledi:

KALP MASAJI YAPILDI, YOĞUN BAKIMDA"

“Hasan Bey, bildiğiniz gibi, Meclis’te grubumuz adına konuşmayı yapıp hemen bitirdikten sonra, bir kalp krizi geçirdi ve dengesini kaybederek düştü. Aldığım bilgiye göre, Meclis’teki doktor arkadaşlar da ifade ettiler; Meclis’te kendisine yapılabilecek bütün müdahaleler yapılmış. Kendisi aynı zamanda şeker hastasıydı, birtakım kalp problemleri de vardı ama çalışmalarını devam ettirebiliyordu. Süratle Meclis’ten buraya nakli sağlandı. Burada hem Sağlık Bakanımızdan aldığım bilgi hem buradaki hastane yetkilileri ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiler ve göstermeye devam ediyorlar. Kalp masajı yapıldı, kendisine ayrıca bugünün teknolojisiyle yapılması gereken bütün müdahaleler gerçekleştirildi. Son verilen bilgiyle şu anda yoğun bakıma alındı. Burada bakımı belli bir süre devam edecek. Ümit ediyoruz ki bu son gelişmeler, son teknolojilerle hayatını idame ettirecek bir noktaya gelir. Zor bir rahatsızlık, zor bir hastalık aynı zamanda. Geçirdiği bu kriz de aniden olduğu için müdahale ne kadar erken olursa olsun yeterli olmayabiliyor. Hepinize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Allah kendisine sağlık ve afiyet ihsan etsin. Dua ediyoruz.”

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"HAYATİ TEHLİKESİ VAR"

Karamollaoğlu, Bitmez’in hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığına ilişkin soruya da “Mutlaka var, doktorlar, ‘Kalpteki damarlar tam olarak fonksiyonlarını yerine getiremiyor. Kılcal damarlarla kalp besleniyor’ dediler. Yapılan müdahalelerle şimdi kan deveranı sağlandı. Şu anda şuurunun yerine gelmesi noktasında bir gelişme yok. Zaman içinde vücut kendi dolaşımını kendisi sağlayacak noktaya gelir diye ümit ediyorum.” yanıtını verdi.

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