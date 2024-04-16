Temel Karamollaoğlu’ndan bomba karar! Koltuğunu tanıdık bir isme bırakıyor

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yapılan seçimlerin ardından CHP’de değişim yaşanmış, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerine Özgür Özel gelmişti.

31 Mart yerel seçimlerin ardından ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partiyi seçimli kongreye götüreceğini ve aday olmayacağını duyurmuştu.

Muhalefetteki değişim rüzgârı bu kez yönünü Saadet Partisi’ne çevirdi. Odatv’nin üst düzey parti yetkililerinden edindiği bilgiye göre Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu, genel başkanlık görevini bırakmaya hazırlanıyor.

KONGRE KASIM’DA

Karamollaoğlu’nun, görevi bırakmak için yapılacak olan kongreyi işaret ettiği belirtildi. Parti kaynakları 9. Olağan Kongre’nin Kasım ayında yapılmasının planlandığını söyledi.

Saadet Partisi’nde seçim sonrası ilk Genel İdare Kurulu toplantısı, il başkanlarının da katılımıyla bu hafta sonu gerçekleşecek. Toplantıda seçim sonuçları ve partinin bundan sonraki süreçte izleyeceği yol üzerine geniş kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

KARAMOLLAOĞLU YERİNE BİROL AYDIN

Temel Karamollaoğlu’ndan sonra boşalacak olan genel başkanlık koltuğu için henüz bir netlik olmasa da Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın’ın adı parti içinde önde geliyor.

Son olarak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Birol Aydın, Meclis’te yaptığı konuşmalarda hükümeti özellikle ‘Gazze’ konusunda sert şekilde eleştirdiği konuşmalarla gündem olmuştu.