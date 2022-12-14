Karamollaoğlu'ndan İmamoğlu'na telefon

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hakkındaki kararın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştü.

Karamollaoğlu’nun, İmamoğlu’na; “Hukuki mücadelede her zaman yanında olacağını söylediği” belirtildi. (AA)