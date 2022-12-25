Temelli’den skandal paylaşım: Önce “Paris yansın” dedi, sonra sildi

Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Olayın ardından terör örgütü PKK yandaşları başta Paris olmak üzere ülke genelinde sokağa çıkarak ortalığı savaş alanına çevirdi. Zaman zaman polisle çatışmaların da yaşandığı olaylar devam ederken HDP’den gelen skandal bir paylaşım tepkilere neden oldu.

HDP’Lİ TEMELLİ’DEN SKANDAL PAYLAŞIM

HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, gazeteci Clément Lanot’un sokaklardaki şiddeti yansıtan tweetini tekrar paylaşarak, Kürtçe “Yanıyor Paris, yansın” şeklinde paylaşımda bulundu.

Temelli'nin bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Tepkilerin ardından Temelli paylaşımını silerek "Duygular bazen istemeden de olsa başka gerilimlere neden olabiliyor. Katliamdan dolayı çok üzgünüm. Demokratik protesto hakkını savunmaya devam ediyorum” açıklaması yaptı.