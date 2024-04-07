Temizlik yaparken havalandırma boşluğuna düşüp öldü

Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Şemse D. temizlik yaptığı sırada yaşadığı apartmanın 4. katından havalandırma boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Şemse D., daha sonra ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.