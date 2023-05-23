Temizlikte kullanılan kimsayal madde ölüm getirdi

İstanbul Bayrampaşa’da kuru temizleme dükkanı sahibi Murat Karaarslan, temizlikte kullandığı kimyasaldan zehirlenerek öldü.

Temizlikte kullanılan kimsayal madde ölüm getirdi

Olay, sabah saatlerinde Bayrampaşa Terazidere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Murat Karaarslan (45) sabah saatlerinde sahibi olduğu kuru temizleme dükkanına gelerek çalışmaya başladı. Arkadaşları Karaarslan'a ulaşamayınca iş yerine geldi.

Karaarslan'ın hareketsiz şekilde yerde yattığını gören arkadaşları sağlık ve polis ekiplerini çağırdı.

ADLİ TIP KURUMU MORGU’NA KALDIRILDI

Olay yerine gelen ekipler, Karaarslan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Koruyucu kıyafet giyen ekipler yaptıkları ilk incelemede Karaarslan'ın kuru temizlemede kullanılan kimyasal maddeden zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Karaarslanın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenlenmes için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

“MASANIN ÜSTÜNDE HAREKETSİZ GÖRDÜM”

Karaarslan'ın cansız bedenini bulan arkadaşı Bayram Küçük, "Sabah 09.00 sıralarında aradım. Telefonu açmayınca buraya geldim. Dükkana girdiğimde ağır bir koku vardı. Seslendim kendisine cevap vermedi. Ben de alt kata indim. Masanın üstünde hareketsiz gördüm. Kuru temizlemede kullanılan kimyasal madde kokusu vardı" dedi.

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(Kaynak: DHA)

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