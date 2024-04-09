Temmuz ayında ara zam mı geliyor? Patronlar asgari ücret için sinyali verdi

Kaynak: Sabah
Temmuz ayında ara zam mı geliyor? Patronlar asgari ücret için sinyali verdi
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Yeni yıldan itibaren asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. Her ay artan enflasyonla birlikte, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü yazısında asgari ücret için ara zam tartışmasına değindi.

“TEMMUZ AYINDA BİR ARA ZAM OLMA İHTİMALİ VAR”

"Bana kalırsa, temmuzda bir ara zam olma ihtimali var." diyen Güngör, "Çünkü iyi senaryoya göre, yıllık enflasyonun mayıs ayında yüzde 69'la zirve yapacak. Sene sonunda TCMB'nin öngördüğü seviyelere yakınsayacak. Kötü senaryoda ise mayısta yüzde 75'leri görebilir. Memur ve memur emeklileri enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı alırken, asgari ücretlilere 'siz yıl sonunu bekleyin' mi denilecek?" diye yazdı.

“KAPIYI AÇIK BIRAKTILAR”

Güngör, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İş dünyasının son açıklanan enflasyon verileri ve beklenen öngörüleri dikkate alarak şimdiden bilançolarına bir ara zam bütçesi eklemeye başladığını biliyorum. Özellikle sanayici ülkede ara eleman sıkıntısı varken nitelikli işgücünü kaybetmek istemiyor. Bu nedenle de ara zam formülüne kapıyı açık bırakıyor.

Patronlar bile asgari ücrete ara zam formülünü gündemlerine alırken, TCMB'nin belli iktisat çevrelerinin 'Asgari ücret işsizlik yaratır, enflasyona sebep olur' ezberinin peşine takılması ilginç… Açlık sınırındaki bir asgari ücretlinin enflasyon yaratma ihtimalini nedense kafam almıyor!

Tamam katılıyorum. Elbette öncelik enflasyonun düşürülmesi olmalı… Fakat sadece asgari ücretliye zam yapmayarak enflasyonu yıl sonunda 36'ya düşürebilir miyiz?

Ücret artışının enflasyonu yükseltip yükseltmediği esasında neye bağlıdır? Finanse edildiği kaynaklara, diğer maliyetler kalemlerinde tasarruf edilip edilmediğine, kâr ve rantta azalma olup olmadığına… Bunlar yoksa enflasyonun sebebi asgari ücret artışı denilebilir mi?"

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