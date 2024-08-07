Temmuz ayında sıcaktan 123 kişi öldü

Tokyo'daki sıcak hava ölümlerinin büyük bir kısmı yaşlılardan oluşuyor. Ölenlerin ikisi hariç hepsi evlerinde bulundu.

Mağdurların çoğu, klimaları olmasına rağmen klimalarını açmamayı tercih edenler oldu. AP Haber Ajansı, Japon yetkililere göre pek çok yaşlının, sağlıkları için iyi olmayacağından korktukları için klimayı kullanmadığını yazıyor.

Japon yetkililer ve meteoroloji istasyonları insanlara içeride kalmalarını, yeterince su içmelerini ve klimalarını açmalarını tavsiye ediyor.

Sıcaktan dolayı Tokyo ve çevresinde 37.000'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı. Meteorologlar Ağustos ayında daha fazla sıcaklık bekliyorlar.

Bu, Temmuz ayında Tokyo'da 127 kişinin öldüğü 2018'den bu yana sıcaktan kaynaklanan en büyük ölüm sayısı oldu. Sıcak hava dalgası o zamanlar resmi olarak "doğal afet" olarak kabul edilmişti.