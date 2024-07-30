Temmuzda ekonomik güven endeksi azaldı

Kaynak: AA
Temmuzda ekonomik güven endeksi azaldı

Temmuz ayında ekonomik güven endeksinde yüzde 1,5 gerileme görüldü. Tüketici güveni yüzde 3,1 azalarak 75,9 oldu.

Ekonomik güven endeksi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Endeks temmuzda yüzde 1,5 azalarak 94,4 oldu.

Tüketici güven endeksi yüzde 3,1 oranında azalarak 75,9 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise yüzde 1,8 düşerek 98,7 değerini gördü.

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Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında azalarak 114,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında azalarak 107,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında azalarak 87,1 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

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