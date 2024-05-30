Temmuz'da seyyanen zam olacak mı SGK uzmanı Özgür Erdursun rakam ve tarih verdi

Geçim sıkıntısı altında ezilen emekli aylıklarının geçinebilir bir seviyeye çekilmesini beklerken açıklamaları ile adından söz ettiren SGK uzmanı Özgür Erdursun, 'başka alternatifi yok diyerek SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammını hesapladı.

Özgür Erdursun, eğer emeklilere 12 bin 500 lira seyyanen zam yapılıp üzerine yüzde 25 enflasyon farkı verilmemesi halinde emeklinin açlığa mahkum edileceğini söyledi. Bu nedenle hükümetin seyyanen zam vermesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

ENFLASYON ORANINDA ZAM YAPIYIRSA EN FAZLA YÜZDE 25 ARTIŞ OLUR

Temmuz zammının 6 aylık enflasyon ortalamasına göre yapılacağını hatırlatan Özgür Erdursun, emekli aylıklarına yüzde 20 oranında SSK ve Bağ Kur emekli aylıklarına ise yüzde 25 ile 26 oranında artış yapılacağını söyledi.

Memurların, toplu sözleşme ile belirlenen yüze 15'lik artışlarının bu orandan çıkartılacağını ve 2. 6 aylık toplu sözleşme zammı olan yüzde 10'nun bu orana ekleneceğini hatırlatan Özgür Erdursun, bu nedenle memur emeklilerine bu Temmuz'da SSK ve Bağ Kur emeklilerine yapılan artıştan 5 puan düşük artış verileceğini söyledi.

ASIL ZAM 20 TEMMUZ'A KADAR BELLİ OLACAK

3 Temmuz'da 6 aylık enflasyon ortalamasının belli olması ile birlikte memur, SSK ve Bağ Kur emekli maaşları için hesaplamalar yapılacağını anlatan Özgür Erdursun ancak yapılacak kesin oranın 3 Temmuz ile 20 Temmuz arasında hükümet tarafından açıklanacağını vurguladı.

YÜZDE 40 ZAM BİLE DURUMU KURTARMAZ

Hükümetin emekli aylıklarında yüzde 40'lık bir artış açıklamasının bile emeklinin geçim sıkıntısını gidermeyeceğine dikkat çeken Özgür Erdursun, önce emeklinin değer kaybettiği parasının verilmesi üzerine enflasyon farkının eklenmesi gerektiğini savundu.

Geçtiğimiz yıl emekliye 8 bin liralık seyyanen zam verildiğini hatırlatan Özgür Erdursun, bu yıl bu oranın 12 bin 500 liraya denk geldiğini, 12 bin 500 + enflasyon farkı olarak emekli aylıklarının belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Emekliye böyle bir ödeme yapılması halinde ise hükümetin cebinden çıkan paranın aylık 160 milyar lira yıllık ise 1.9 trilyon lira yapacağını belirtti.

"VATANDAŞLAR ERKEN SEÇİM İSTELEBİLİR"

Devletin gelirlerinin sabit kalmadığını her geçen gün arttığını söyleyen Erdursun devletin sadece vergi gelirlerinin 4 ay da yüzde 110 arttığına dikkat çekti.

Erdursun, eğer emeklinin zammının yüzde 20-25 arasında kalırsa ve yüzde 25'lik kira sınırı kaldırılırsa vatandaşların erken seçim talep edebileceğini söyledi.