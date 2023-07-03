Temre hastalığa şifa olan bitkisel tedaviler ortaya çıktı

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan temre hastalığa iyi gelen bitkiler belli oldu.

İŞTE O ŞİFALI BİTKİ YÖNTEMLERİ…

-Mürsafi ile sirke mayi yapılarak sürülür.

-Kuzukulağı ile sirke lâpa yapılarak konur.

-Günlük ve ördek yağı merhem yapılarak sürülür.

-Kükürt tozu konur.

-Nohut yağı sürülür.

-Erik sirkeye batırılarak sürülür.

-Sedef çiçeği, bal ile mayi yapılır ve sürülür.

-Turp tohumu, sirke ile lâpa halinde konur.

-Sarımsak külü bal ile merhem yapılır ve sürülür.

-Mersin yaprağı kaynatılır, birer bardak içilir.

-Çöpleme, sirke ile macun yapılarak kullanılır.

-Hüsnü yusuf kökleri ve sirke merhem yapılarak sürülür.

-Söğüt külü ve sirke mayi yapılarak sürülür.

-Hardal ve sirke mayi yapılarak sürülür.

-Manda yağı sürülür.

-Tavuk yağı sürülür.

-Kükürtlü banyolara girilir.

-Kuzukulağı sirkede kaynatılır, temriye üzerine konur.

-Günlük, katranla terkip yapılarak sürülür.

-Kükürt merhem yapılarak sürülmeli.

-Yara günde üç defa kükürtlü su ile pansuman yapılmalı.

-Şap ile zeytinyağı merhem yapılır, temriye üzerine sürülürse çabuk kurutur.

-Şahtere kaynatılır, sabahları aç karnına birer bardak içilir.

-Ardıç katranı temriyeye merhem gibi sürülür.

TEMRE NEDİR?

Bir çeşit deri hastalığıdır. Cilt üzerinde görüntü olarak kırmızı ve küçük kabarık lekelere neden olur ve cilde yayılır. Hastalıklı bölgeye dokunulduğu zaman pürüzlü ve pütürlü bir his uyandırır. Özellikle çocukların cildinde görülen bir deri hastalığıdır.

TEMRE BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Cilt üzerinde, yuvarlak lekeler,

-Cilt üzerinde kırmızı, pütürlü lekeler,

-Kaşıntı.