Temu’dan alışverişe önlem geldi

Yurt içinde artan fiyatlar ve fahiş rakamlar vatandaşları daha ucuz alışveriş yapabilecekleri yerlere yönlendirmişti.

Bu çerçevede son günlerde adını sıkça kullanılan ve gümrük vergisi ile bile Türk e-ticaret platformlarını geride bırakan Çinli Temu Ticaret Bakanlığı’nın radarına girmekten kaçamadı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temu’yu yakından takip ettiklerini ve izlediklerini belirtti.

Bakan Bolat, “Bu sitenin çok yakın takipçisiyiz. Gerekli kararları yakında göreceksiniz. İlgili önlemleri Resmi Gazete’de yayınlayacağız” ifadelerini kullandı.