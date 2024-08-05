Temu’dan alışverişe önlem geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Temu’dan alışverişe önlem geldi

Son günlerde yurt içindeki platformlara göre daha ucuz olmasıyla dikkat çeken Çinli alışveriş platformu Temu için önlem kapıda.

Yurt içinde artan fiyatlar ve fahiş rakamlar vatandaşları daha ucuz alışveriş yapabilecekleri yerlere yönlendirmişti.

Bu çerçevede son günlerde adını sıkça kullanılan ve gümrük vergisi ile bile Türk e-ticaret platformlarını geride bırakan Çinli Temu Ticaret Bakanlığı’nın radarına girmekten kaçamadı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temu’yu yakından takip ettiklerini ve izlediklerini belirtti.

Bakan Bolat, “Bu sitenin çok yakın takipçisiyiz. Gerekli kararları yakında göreceksiniz. İlgili önlemleri Resmi Gazete’de yayınlayacağız” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Nvidia hisseleri çakıldı
Nvidia hisseleri çakıldı
Son Haberler
Başkente 3 saatte 1665 ton bomba atıldı 100 bin kişi öldü Gündem
Başkente 3 saatte 1665 ton bomba atıldı 100 bin kişi öldü
Instagram açılıyor saati belli oldu. Ankara’dan son bilgi geldi Gündem
Instagram açılıyor saati belli oldu. Ankara’dan son bilgi geldi
Ömer Korkmaz Ali Koç, Konyaspor’da Fenerbahçe değil Spor
Ömer Korkmaz Ali Koç, Konyaspor’da Fenerbahçe değil
Flaş… Flaş… Erdoğan’dan Instagram açıklaması Gündem
Flaş… Flaş… Erdoğan’dan Instagram açıklaması
Kandaki oksijenle şarj olan pil yapıldı Teknoloji
Kandaki oksijenle şarj olan pil yapıldı
Fenerbahçe, Fransa'ya uçtu Spor
Fenerbahçe, Fransa'ya uçtu