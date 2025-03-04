Tencent, DeepSeek'i tahtından etti

Çinli teknoloji şirketi Tencent'in geliştirdiği yapay zeka botu Yuanbao, ülkenin en çok indirilen uygulaması oldu. Bu başarıyla, Tencent'in botu daha önceki popüler yapay zeka uygulaması DeepSeek'i geride bıraktı. Yuanbao, kullanıcılarına metin analizi yapma, belgeleri özetleme ve metin ile görseller oluşturma imkanı tanıyor. Uygulama, hızla yükselerek Çin'deki yapay zeka yarışında öne çıktı.

Tencent, Yuanbao'yu geçtiğimiz yıl piyasaya sürmüştü. Uygulama, geçtiğimiz haftalarda büyük ilgi görmeye başladı ve artık Çin'de en çok indirilen yapay zeka uygulaması konumunda. Bloomberg'in aktardığına göre, bu gelişme Çin pazarındaki artan rekabeti gözler önüne seriyor.

TENCENT'İN BAŞARILARI

Tencent, yalnızca oyun sektöründe değil, aynı zamanda sosyal medya ve yapay zeka alanlarında da güçlü bir etkiye sahip. Şirketin popüler WeChat platformu, 1,4 milyardan fazla kullanıcıya ulaşmış durumda. Bu, Tencent'in dijital dünyada sağladığı hakimiyeti pekiştiriyor. Geçen hafta şirket, Hunyuan-Turbo Edition adlı yeni bir yapay zeka sistemini piyasaya sürdü. Bu sistem, Tencent'e göre DeepSeek'ten daha hızlı çalışabiliyor. Tencent, bu yeni teknolojiyle DeepSeek'in R1 modelini de kullanarak rekabet gücünü artırıyor.

YAPAY ZEKA UYGULAMALARININ REKABETİ

Çin'de şu anda en çok indirilen beş ücretsiz uygulamanın üçü yapay zeka botu. Bunlar arasında ByteDance'in Doubao'su, DeepSeek ve Tencent'in Yuanbao'su bulunuyor. Yuanbao, şu an için ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Çin'in teknoloji ekosistemi, bu uygulamaların etkisiyle hareketlenmiş durumda. Yapay zeka uygulamaları, yalnızca kullanıcıların hayatını kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda Çin'deki yatırımcıları da cezbediyor.

Çin'deki yapay zeka uygulamaları hızla gelişiyor ve bu alandaki yatırımlar artmaya devam ediyor. DeepSeek'in yükselişi, Çin teknoloji pazarında önemli bir dönüm noktasını simgeliyor. Bu bot, teknoloji dünyasında büyük bir etki yarattı ve yalnızca kullanıcılar arasında değil, aynı zamanda yatırımcılar arasında da büyük bir heyecan uyandırdı.

Yuanbao’nun başarısı, Çin'in yapay zeka alanındaki liderliğini pekiştiren önemli bir adım oldu. Bu gelişmeler, yapay zeka pazarındaki büyük rekabetin göstergesi. Şu anda piyasada birçok rakip uygulama olsa da, Tencent'in Yuanbao'su zirveye yerleşmiş durumda.