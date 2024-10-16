Tenis dünyası Brisbane International'a odaklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tenis dünyası Brisbane International'a odaklandı

Tenis dünyasının en önemli isimlerinin yarışacağı Brisbane International'da Nick Kyrgios'un durumu belirsizliğini koruyor.

Geçtiğimiz yıl Avustralya Açık'ta sürpriz bir şekilde elenen Aryna Sabalenka'nın Brisbane International kadınlar kurasında yer alacağı açıklanırken, dünya 4 numarası Jessica Pegula'nın da turnuvada mücadele etmesi bekleniyor. Sabalenka, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, geçen yıl Brisbane finalinde Elena Rybakina'ya yenildiğinde elde ettiği sonucu geliştirmeyi umduğunu belirtti.

Erkeklerde ise Holger Rune ve Frances Tiafoe'nun turnuvaya katılacağı kesinleşirken Nick Kyrgios'un yarışıp yarışmayacağı ise hale netlik kazanmış değil.

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