Tenisçi dirseğiyle ilgili uzmanlardan kritik uyarılar

Gülsüm Sundu
Tenisçi dirseğiyle ilgili uzmanlardan kritik uyarılar

Uzmanlar, tenisçi dirseğinin tedavisi ve önlenmesi için çeşitli önerilerde bulundu.

Tenisçi dirseği, özellikle tekrarlayan kol hareketleri sonucu dirsek tendonlarında meydana gelen ağrılı bir durum olduğu biliniyor.

Bu rahatsızlık, sadece tenis oyuncularını değil, el bileği ve kollarını sık kullanan herkesi etkileyebilir.

Uzmanlar, bu durumun tedavisi ve önlenmesi için çeşitli önerilerde bulundu.

Dr. Hasan Alparslan Topçu, tenisçi dirseğinin, ön kol kaslarının aşırı kullanılması ve zorlayıcı hareketler yapmak sonucunda oluştuğunu belirtti.

Dr. Topçu, dinlenmenin ve doğru tekniklerin kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Doç. Dr. Murat Kaya; Buz uygulamasının ağrıyı ve inflamasyonu azaltmada etkili olduğunu, özel egzersizlerin ise tendonları ve kasları güçlendirmek, esnekliği artırmak ve ağrıyı azaltmak için önemli olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Kaya, uygun germe ve kuvvetlendirme egzersizleri için bir fizyoterapistten yardım alınmasını önerdi.

Tedavi ve Önleme Yöntemleri:

• Dinlenme: Dirsek ağrısını arttıran aktivitelerden kaçınmak.

• Buz Tedavisi: Ağrıyı ve şişmeyi azaltmak için dirseğe buz tedavisi uygulamak. Uzmanlar, 2-3 gün boyunca veya ağrı geçene kadar her 3 ila 4 saatte bir 20-30 dakika buz uygulaması yapılmasını tavsiye ediyor.

• Egzersizler: Tendonları ve kasları güçlendirmek için özel egzersizler yapmak.

• Teknik: Aktivitelerde doğru teknik kullanmak ve tekrar eden bilek hareketlerinden kaçınma.

Ek Tedavi Seçenekleri:

• Fizyoterapi: Daha ciddi vakalarda fizyoterapi, ilaçlar veya cerrahi müdahale gerekebilir.

• Dirsek Bantları: Ağrıların devam etmesi durumunda dirsek bantları kullanılabilir.

• Steroidal Enjeksiyon: Şayet 1 aydan uzun bir süre geçtikten sonra da ağrılar halen devam ediyorsa, sorunun olduğu bölgeye steroidal bir enjeksiyon vurulması gerekebilir.

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