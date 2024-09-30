Tenisin yıldızı yılın kadınları listesine girdi

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Tenisin yıldızı yılın kadınları listesine girdi

Serena Williams, Glamour dergisinin 2024 Küresel Yılın Kadınları listesine girdi!

Dünyanın en iyi tenisçilerinden biri olan Serena Williams, Glamour dergisi tarafından bu yıl iki Küresel Yılın Kadını’ndan biri olarak seçildi. Williams, ünlü oyuncu Pamela Anderson ile birlikte bu onuru taşıyor.

Glamour, Williams için kaleme aldığı profil yazısında, “GOAT (Tüm Zamanların En İyisi) tenisi bırakmış olabilir, ancak yeni bir uluslararası hakimiyet peşinde” ifadelerini kullandı. 23 kez Grand Slam kazananı olan Williams, geniş bir röportajda, doğum sonrası zorluklardan Selena Gomez’in annesinden aldığı ebeveynlik tavsiyelerine kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulundu. Ayrıca, kız kardeşi Venus ile olan "mutlu bağımlı" ilişkisini de paylaştı.

Williams, Josefina Santos tarafından çekilen kapak fotoğraflarında, Loewe ve Stella McCartney gibi lüks markalardan giydiği kıyafetlerle dikkat çekiyor. Christian Louboutin ayakkabılar, Tiffany & Co. takıları ve imzası haline gelen Audemars Piguet saatini aksesuar olarak kullanıyor.

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