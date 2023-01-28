Avustralya Açık'ta şampiyon Sabalenka

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınların 22 numaralı seribaşı tenisçisi Kazak Elena Rybakina ile dünya 5 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka karşılaştı.
Final mücadelesinde Sabalenka, geçen yıl Wimbledon'da zafere ulaşan Rybakina'yı 2-1 yenmeyi başardı. İlk seti 6-4 kaybeden Belaruslu raket, müsabakayı 6-3 ve 6-4'lük setlerle kazandı.
Sabalenka bu zaferiyle kariyerinde ilk kez grand slam turnuvasında zafere uzandı.
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