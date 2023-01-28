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Avustralya Açık'ta şampiyon Sabalenka

Sabalenka, tek kadınlar finalinde Rybakina ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Sabalenka, kariyerinde ilk grand slam zaferini aldı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 14:27
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Tenis'te Sabalenka Avustralya Açık'ta şampiyon oldu

Avustralya Açık'ta şampiyon Sabalenka
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınların 22 numaralı seribaşı tenisçisi Kazak Elena Rybakina ile dünya 5 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka karşılaştı.

Final mücadelesinde Sabalenka, geçen yıl Wimbledon'da zafere ulaşan Rybakina'yı 2-1 yenmeyi başardı. İlk seti 6-4 kaybeden Belaruslu raket, müsabakayı 6-3 ve 6-4'lük setlerle kazandı.

Sabalenka bu zaferiyle kariyerinde ilk kez grand slam turnuvasında zafere uzandı.

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