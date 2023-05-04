Tenteye çıkan işçiler zemine çakıldı

İHA'nın haberine göre, Karesi ilçesinde bulunan Milli Kuvvetler Caddesi'nde meydana gelen olayda eski bir binada tabelaları değiştirmek için binanın üzerinde bulunan tenteye çıkan Hasan Akan ve Abid Anıl Kabak isimli 2 işçi, birinci kattan yere düştü.

İşçilerin altındaki tentenin çökmesi ile meydana gelen kazada 2 işçi yaralandı. Olay anı kameralarca kaydedilirken, çökme anında kaldırımda kimsenin olmaması yüreklere su serpti.

İşçilerin tedavisi Balıkesir Devlet Hastanesi'nde devam ederken, genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.