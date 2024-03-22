Teoman: '80 yaşında evleneceğim, o zamana kadar gençliğimi yaşayayım'

Rock müzik denilince ülkemizde akla gelen ilk isimlerden olan Teoman geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

"80 YAŞINDA EVLENECEĞİM"

Muhabirlerin "Hayatınızda birini görecek miyiz?" sorusuna ise "Görmezsiniz. Evlendim, çocuğumu yaptım, artık bekarım. 80 yaşında evleneceğim. O zamana kadar gençliğimi yaşayayım" şeklinde cevap verdi.

Daha önce söylediği “Çalışmayı sevmiyorum” sözlerini tekrarlayan Teoman, “Şunu anladım. Çalışmak manasız geliyor. Çalışmayınca da insan çok sıkılıyor. Arasını bulmak lazım. Bende çok uzun yıllar çalıştım. Şimdi menajerimle de konuştum. 4 haftalık bir tatilim var. Bundan sonra maksimum konseri hedeflemeyelim. Ayda 4-5 tane konser yapalım. Hayatımızı yaşayalım. Hayatı sadece işten ibaret olarak görmeyelim dedim. Artık böyle çalışacağız” dedi.

56 yaşındaki ünlü şarkıcı, son zamanlarda gençlerin kendisine olan yoğun ilgisinden memnun olduğunu dile getirerek, kendisine ilgi gösteren gençlere tavsiyede bulundu:

"Gençler sağ olsunlar beni sevdi. Hoşuma gidiyor. Hayran meselesine alışığım ama gençler, ufaklıklar böyle ilgi gösterince hoşuma gidiyor. Fakat şöyle algılarlarsa üzülürüm. Hayatım boyunca eşekler gibi çalıştım. Artık bu yaşa geldim, biraz daha rahat yaşıyorum. Şimdiden benim yaşımdaki bakış açıma geçerlerse hayatları çok kolay olmaz. Önce biraz çalışsınlar. Kendilerini paralasınlar demiyorum. Büyük hayalleri de olmasın. Çok zengin olmaya çalışmasınlar. Az ile yetinsinler. Çok kazanacağım diye kendilerini harap etmesinler."

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