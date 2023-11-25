Teoman son yıllarda ne iş yaptığını açıkladı. Allah herkese böyle bir iş versin

Türk rock müziğinin önde gelen ismi Teoman, katıldığı bir Youtube programında yine gündem olacak açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Teoman son yıllarda ne iş yaptığını açıkladı. Allah herkese böyle bir iş versin

Türk rock müziğinin usta ismi Teoman, Kafa TV'nin YouTube kanalında yayınlanan Bir Bar Taburesi Üstünde programında Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtladı.

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Teoman günlük yaşantısına dair yaptığı açıklamada, “Magazinciler yakalıyor beni, napıyorsun diye soruyorlar boş boş dolanıyorum diyorum. Hakikaten de öyle birisiyimdir. Çok az çalışırım, boş boş dolaşırım. Şoförüme, şuraya gidelim diyorum gidiyorum orada bi kahvaltı ediyorum, daha önce başka bir kafeye uğramış oluyorum. Ben kafe adamıyım zaten, kafelerde ömrüm geçiyor.” ifadelerini kullandı.

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SON DÖNEMDEKİ AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEM OLUYOR

Türk rock müziğinin usta ismi Teoman, 12 yıllık arkadaşlığın ardından fotoğrafçı Ayşe Kaya ile 2012'de nikah masasına oturmuş, 2015'te anlaşmalı olarak boşanmıştı.

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Teoman, geçtiğimiz ağustos ayında "Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "70’ten sonra olabilir belki. Benim için yaş kriteri yok. 70’ten sonra fark etmez" karşılığını vermişti.

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"80'DEN SONRA EVLİLİĞİ DÜŞÜNÜRÜM"

55 yaşındaki şarkıcı, son olarak "70 yaş evlilik düşüncesini de değiştirdim. Artık erken olduğunu düşünüyorum. 80 yaşımdan sonra evliliği düşünmeye başlarım" şeklinde konuşmuştu.

"KARAKÖY'DE GÜZEL BİR DÖNERCİM VAR, KOKOREÇÇİLERE GİDİYORUM"
Nişantaşı’nda bir mağazadan çıkarken görüntülenen Teoman, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

Tatil yapmayı sevmediğini anlatan Teoman, “Pek bir şey yapmıyorum. Konserlerden sonra dinleneceğim. Tatil falan da yapmıyorum. Ben boşluk bulunca Karaköy’e, Eminönü’ne falan gidiyorum. Böyle çılgın planlarım olmuyor. Sevmiyorum ben yurt dışına gitmeyi, ben Eminönü’nü seviyorum. Dolaşıyorum oralarda, Karaköy’de güzel bir dönercim var, kokoreççilere gidiyorum” şeklinde konuşmuştu.

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"CİDDİ İLİŞKİLERİM OLMAZ"
Uzun zamandır hayatında kimse olmayan şarkıcı, bu durumun hatırlatılmasıyla bu kez “Ciddi bir adam değilim. Benim ciddi ilişkilerim olmaz. Çoktan kapandı, ben hayatta evlenmem artık” açıklamasında bulunmuştu.

'SEKS' İTİRAFIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Teoman, geçen haftalarda da Tuluğ Özlü'nün sunduğu Umarım Annem Dinlemez adlı podcast programına konuk olmuştu.

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Teoman kendisine sorulan, "En çok nerede seks yapmayı sevdiği" sorusuna, "Evde. Pratik ya, neyin nerede olduğunu biliyorsun. Dışarıda seviştiğim zamanlar oldu ama şimdi tercih etmem açıkçası" yanıtını verdi. 55 yaşındaki şarkıcı cinsel hayatı konusunda ‘daha kontrollü gitmeye çalıştığını’ da söyledi.

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