Z kuşağının ilgisini çeken samimi açıklamalarıyla bilinen Teoman, hakkındaki viral videolara daha önce “Ben ne demişim?” diye tepki göstermiş ve eklemişti: “İçimden geldiği gibi konuşuyorum. Star afra tafrası yapmıyorum. 58 yaşındayım, star gibi yaşamak istemiyorum. Gündelik hayatım monoton zaten.”

Müzik kariyerine tam gaz devam eden Teoman, şimdi de sürpriz bir projeyle geri dönüyor.

ORTAÇ’LA BOMBA İŞ BİRLİĞİ

Teoman ve Serdar Ortaç, yeni projelerini sosyal medyadan birlikte duyurdu. İki farklı müzik dünyasının yıldızları, ortak bir çalışmayla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bu beklenmedik birliktelik, şimdiden sosyal medyayı sallamaya başladı.

SERDAR ORTAÇ KİMDİR?

Serdar Ortaç, Türk pop müziğinin en ikonik ve üretken isimlerinden biridir. 16 Şubat 1970'te İstanbul'da doğan sanatçı, şarkı sözü yazarı, besteci ve yorumcusu olarak tanınır.

Kariyeri boyunca milyonlarca hayranı olan Ortaç, "Beste fabrikası" lakabıyla anılır ve hit şarkılarıyla 90'lar ile 2000'ler Türk popuna damga vurmuştur.

İstanbul'un Vakıf Gureba Hastanesi'nde dünyaya geldi. Babası Kastamonu'nun Cide ilçesinden Kırım Tatarı kökenli bir plastik kalıp ustasıyken, annesi Adana Ceyhanlı Kürt bir aileden gelmektedir.

Çocukluğunda babasının torna dükkanında çalışmış, sokakta simit ve su satarak hayatı öğrenmiştir.

Eğitimine Kocamustafapaşa'da ilkokul, Suadiye Lisesi'nde ortaokul ve Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde (Torna-Tesviye bölümü) lise ile devam etmiş, ancak Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde başladığı yükseköğrenimini tamamlamamıştır.

Müzik yolculuğu 1993'te İstanbul radyolarında program yapımcılığı ve sunuculuğuyla başladı.

Bir plak yapımcısının dikkatini çeken Ortaç, Raks Müzik ile anlaşarak 17 Ağustos 1994'te ilk albümü Aşk İçin ile çıkış yaptı.

Albümdeki "Karabiberim" şarkısı büyük sansasyon yarattı ve Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı" ödülünü kazandı.

TEOMAN KİMDİR?

Teoman, Türk rock müziğinin en ikonik ve samimi isimlerinden biridir. Tam adı Fazlı Teoman Yakupoğlu olan sanatçı, şarkı sözü yazarı, besteci, yorumcu ve oyuncu olarak tanınır.

Kariyeri boyunca duygusal derinlikli sözleri, asi duruşu ve hit şarkılarıyla milyonlarca hayran kazanmış, rock müziği popüler kılan öncülerden biri olmuştur.

Teoman, 20 Kasım 1967'de İstanbul'un Tünel semtinde doğdu. Aslen Giresunlu bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya gelen sanatçı, avukat babası Hasan Basri Yakupoğlu'nu 2,5 yaşındayken kaybetti.

Annesi Şaziment Yakupoğlu ile annesi tarafından büyütüldü. Bu erken kayıp, şarkılarının melankolik ve kişisel temalarını derinden etkilemiştir.

Eğitim hayatına Kültür Koleji ve Ataköy Lisesi'nde devam eden Teoman, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversite yıllarında ABD ve İngiltere'de kısa süreler geçirdi. Çocukluğundan beri gitar çalmaya ilgi duyan sanatçı, erken yaşta besteler yapmaya başladı.

Müzik yolculuğu, 1986'da üniversite öğrencisiyken kurduğu Mirage grubuyla vokalist olarak başladı. Grup dağılınca Mavi Sakal, Indians, Black Rose ve Işığın Yansıması gibi gruplarda yer aldı. 1996'da Roxy Müzik Günleri'nde "Ne Ekmek Ne de Su" şarkısıyla En İyi Beste, "Yollar" ile En İyi Söz ödüllerini kazandı.

Solo kariyerine 1996'da ilk albümü Teoman ile adım attı. Albüm, müzik yazarları tarafından yılın en iyisi seçildi.

İkinci albümü O (1998), "Sus Konuşma", "O", "Bazı Yalanlar" ve "Gemiler" gibi hitlerle listeleri domine etti. Kariyerinde 9 stüdyo albümü, 5 remix albümü, 2 soundtrack ve 1 düet albümü yayımladı.