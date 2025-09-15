Canan Karatay'ın verdiği kremle iyileştiği konuşuluyordu! Serdar Ortaç ateş püskürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Canan Karatay'ın verdiği kremle iyileştiği konuşuluyordu! Serdar Ortaç ateş püskürdü

Geçirdiği maddi zorluklar ve sağlık sorunlarıyla gündemde olan Serdar Ortaç’ın Canan Karatay'ın verdiği kremle iyileştiği iddia edilmişti. Ortaç hakkında çıkan iddialara adeta ateş püskürdü.

Yıllardır Multipl Skleroz (MS) ile mücadele eden Serdar Ortaç, iyileşmesinin nedeninin Canan Karatay olduğu iddia edilmişti. Ortaç çıkan haberlere sert yanıt verdi.

i-001.webp

"KÜLLİYEN YALAN HABER"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnternette bir haber yapılmış, Canan Karatay krem verdi ve Serdar'ın ağrılarını geçirdi diye. Külliyen yalan. Evet ağrılarım geçti, ayağa kalktım, yürüyebiliyorum. Sağlığıma kavuştum kendi doktorumun tedavisi ve içki - sigarayı bırakmam nedeniyle sağlığım geldi. Kremle falan işim olmadı" ifadelerini kullanan Ortaç, çıkan iddialara adeta ateş püskürdü.

Ortaç, sosyal medyadan yaptığı bir diğer paylaşımda ise "İnternette çıkan Canan Karatay Serdar Ortaç'ı tedavi etti haberleri külliyen yalandır. Videodaki kişi ben değilim" açıklamasını yaparak tepkisini dile getirdi.

i9.jpg

ik.webp

Son Haberler
Kadıköy'de 6 mahalle susuz kalacak: İSKİ duyurdu!
Kadıköy'de 6 mahalle susuz kalacak: İSKİ duyurdu!
Fenerbahçe Alanyaspor'u 7 eksikle konuk edecek!
Fenerbahçe Alanyaspor'u 7 eksikle konuk edecek!
Federasyona tepki: Ligden çekildiler!
Federasyona tepki: Ligden çekildiler!
Kitapseverler Alanya’da buluşacak! 7’nci Alanya Kitap Fuarı kapılarını açıyor
7’nci Alanya Kitap Fuarı kapılarını açıyor
Kafede bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Kafede bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var