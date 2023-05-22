Teoman yeni işini açıkladı

Rock müziğin sevilen ismi Teoman, açık hava konserlerinin açılışı için sahneye çıktı. Teoman, "Gençleri gözüme kestirdim" diyerek yeni işini açıkladı.

Teoman yeni işini açıkladı

Editör: Ersoy ÖZDEM

Ünlü şarkıcı Teoman, Harbiye Açıkvaha Sahnesi'nde ilk kez sürprizini açıkladı.

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Teoman, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen "N Kolay Harbiye Açık Hava" konserlerinin açılışı için dün gece sahnedeydi. Birbirinden renkli performanslara 2023 yazında da ev sahipliği yapacak olan Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nin önünde ilk geceden uzun Teoman kuyrukları oluştu. İstanbulluların yanı sıra farklı illerden de gelen müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Teoman aralıksız 2 saat sahnede kaldı.

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"N'apim Tabiatım Böyle" ile klasik bir açılış yapan sanatçının gecede seyircilerine sürprizi vardı.

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"Kariyerimin 26. senesinde tişört yaptırmak aklıma geldi. Yakında satılacak bunlar. Gençleri gözüme kestirdim, tişörte kendi gençlik fotoğrafımı koydum, gençlere gitsin istiyorum" diyen Teoman, yepyeni tişörtlerini ilk kez Harbiye seyircisi ile paylaştı.

Teoman 31 Mayıs ve 5 Haziran'da tekrar Harbiye sahnesinde.

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