Teoman yeni şarkısını Necip Fazıl Kısakürek’e adadı

Teoman, yeni şarkısını Necip Fazıl Kısakürek’e adadığını açıkladı. Yeni şarkısının ismini, 'Kendi Vatanında Parya' olarak duyuran Teoman’a tepki yağdı.

Teoman yeni şarkısını Necip Fazıl Kısakürek’e adadı

Teoman, 29 Eylül’de çıkaracağı yeni şarkısını Necip Fazıl Kısakürek’e adadığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Teoman paylaşımında parçanın isminin ‘Kendi Vatanında Parya’ olduğunu açıkladı.

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TEPKİ YAĞDI

Oyuncu Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanması gündemde yerini korurken şarkıcı Teoman'ın yeni parçasını Necip Fazıl Kısakürek'e ithaf etmesi tepkilere neden oldu.

Gazeteci Zeynep Gürcanlı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Teoman’ı nereye atayacaklar acaba? Tüh! Devlet Tiyatroları’na yeni atama yapılmıştı..." sözlerine yer vererek ünlü şarkıcıya tepki gösterdi.

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Paylaşımın altına bir not düşen Teoman şu ifadeleri kullandı:

"KENDİ VATANINDA PARYA

aydın bir gecede birden aydınlandı geçen yıl
bir başkadır dizisi yayınlandığında
neftflix’te televizyonda

nuri bilge’nin kış uykusunda aydınlanmamış mıydı
hayır aydınlanmamıştı, filmi zerre anlamamıştı
ama zevkten bayılmıştı
11 dakka alkışlanmıştı nbc bin filmi cannes’da
8 değil, 9 değil, 10 değil, tamı tamına 11 dakika
önemli olan buydu tabi aydının dünyasında
nuri’nin onunla taşak geçtiğinin farkına varmamış mıydı filmde
hayır varmamıştı, ince söylenince anlamıyordu bazı şeyleri
o yüzden kalın kalın kapkalın söylenince anladı anca bir başkadır da

peki aydın niye beklemişti aydınlanmak için bir başkadır’ı
15 yaşında anlaması gerekeni, niye anlamıştı 45 yaşında,
biraz geç değil miydi, 45 yaş geç değil miydi?
aa, yoksa zannettiği kadar zeki biri olmayabilir miydi
yoksa zannettiği kadar zeki biri olmayabilir miydi

KENDİ VATANINDA PARYA

yaşamak bir orman gibiyi söylemiyor şimdi aydın
onun hislerini anlatan başka biri var.
aa, şimdiye kadar nasıl anlamamış nasıl bir şey diye olmak öteki
a vah vah, yoksa zannettiği kadar zeki ve kültürlü olmayabilir miydi.
aaa, bakın aydın ve hislerini kim anlatıyor en iyi şimdi
necip fazıl kısakürek diye biri, hani sağ cenahın o ÜNLÜ şair ismi,
aydın duymuş muydu daha evvel bu ismi
hayır, duymamıştı, hiç okumamıştı vardı yapacak daha önemli işleri
ah be şimdi geç kaldı, halbuki onu anlatıyordu necip fazıl’ın dizeleri

KENDİ VATANINDA PARYA

teoman der ki, hiçbir şey için geç değil
otur, düşün, kendini, insanı, dünyayı anla
sen sen ol, kimseye üsten üstten bakma
zaten saçma bişey kendi vatandaşınla kavga
toplumu değiştirmek de kalmadı ayrıca sana

bak sevgi ve mantık böceği oldu, teoman bile bu yaştan sonra
türkiye’ye söylüyor, biraz sakin olsun herkes, efendi olsun, kibar olsun
geçmişi boş ver, sünger çek, önünde geleceğin
kırma kimseyi, böbürlenme yapma afra tafra
yoksa devran değişir, doğduğun, doyduğun
olursun bir gün sen de parya kendi öz vatanında,

KENDİ VATANINDA PARYA"

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