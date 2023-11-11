Teoman'dan tatil açıklaması: Yurt dışına değil, Karaköy'e gidiyorum

Rockçı Teoman, 12 yıllık arkadaşlığın ardından fotoğrafçı Ayşe Kaya ile 2012'de nikâh masasına oturmuş, 2015'te anlaşmalı olarak boşanmıştı. Teoman, geçtiğimiz ağustos ayında "Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "70’ten sonra olabilir belki. Benim için yaş kriteri yok. 70’ten sonra fark etmez" karşılığını vermişti.

Nişantaşı’nda bir mağazadan çıkarken objektiflere yansıyan Teoman, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçen günlerde konser vermek için Van’a gittiğini söyleyen şarkıcı, yurt dışı konser maratonu sonrası 14 gün ara vererek dinleneceğini ifade etti.

"TATİL YAPMAYI SEVMİYORUM"

Tatil yapmayı sevmediğini anlatan Teoman, “Pek bir şey yapmıyorum. Konserlerden sonra dinleneceğim. Tatil falan da yapmıyorum. Ben boşluk bulunca Karaköy’e, Eminönü’ne falan gidiyorum. Böyle çılgın planlarım olmuyor. Sevmiyorum ben yurt dışına gitmeyi, ben Eminönü’nü seviyorum. Dolaşıyorum oralarda, Karaköy’de güzel bir dönercim var, kokoreççilere gidiyorum” şeklinde konuştu.

