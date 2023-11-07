Teoman'ın cinsel hayat itirafı olay oldu.'' En büyük fantezim...''

Türk rock müziğinin usta ismi 55 yaşındaki şarkıcı Teoaman gerek özel hayatı gerek şarkıları gerekse açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Tuluğ Özlü'nün sunduğu Umarım Annem Dinlemez adlı podcast programına konuk oldu. Teoman yine adından söz ettirdi. Teoman, "Hayatımda hiçbir zaman 'sevgilim var, sadık olmalıyım' diye düşünmedim, aklıma bile gelmedi" dedi.

"UNUTAMADIĞIN SEKSİN OLDU MU?" SORUSUNA BOMBA YANIT

Teoman kendisine sorulan, "En çok nerede seks yapmayı sevdiği" sorusuna, "Evde. Pratik ya, neyin nerede olduğunu biliyorsun. Dışarıda seviştiğim zamanlar oldu ama şimdi tercih etmem açıkçası" yanıtını verdi. Ünlü yıldız cinsel hayatı konusunda ‘daha kontrollü gitmeye çalıştığını’ da söyledi.

Özlü, Teoman'ın gece hayatı ve turnelerinde daha yoğun olduğu dönemlere işaret ederek, "Unutamadığın bir seksin oldu mu?" diye sordu.

Teoman, "Sık oluyordu öyle şeyler, bir sürü güzel şey hatırlıyorum. Ben zaten her zaman güzel geceler geçiriyordum. Ben bir rock yıldızıyım" yanıtını verdi.

Teoman “En büyük fantezisinin ne olduğu" sorusunu ise, "En büyük fantezi yok, üst sınırlar var. Onları da yaptım, yapıyorum" diye yanıtladı.