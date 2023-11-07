Teoman'ın cinsel hayat itirafı olay oldu.'' En büyük fantezim...''

Ünlü rock yıldızı Teoman, Tuluğ Özlü'nün sunduğu Umarım Annem Dinlemez adlı podcast programına konuk oldu. Teoman, özel hayatıyla ilgili sorulara verdiği yanıtla sosyal medyanın da diline düştü. En büyük fantezisine dair ve seks hayatına dair konuşan Teoman yine adından söz ettirdi.

Teoman'ın cinsel hayat itirafı olay oldu.'' En büyük fantezim...''

Türk rock müziğinin usta ismi 55 yaşındaki şarkıcı Teoaman gerek özel hayatı gerek şarkıları gerekse açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

1063456501-0-0-1080-1080-1920x0-80-0-0-1763f7a4087a51334dec8c9644910d4b.jpg

Tuluğ Özlü'nün sunduğu Umarım Annem Dinlemez adlı podcast programına konuk oldu. Teoman yine adından söz ettirdi. Teoman, "Hayatımda hiçbir zaman 'sevgilim var, sadık olmalıyım' diye düşünmedim, aklıma bile gelmedi" dedi.

teoman2-ilkses.webp

"UNUTAMADIĞIN SEKSİN OLDU MU?" SORUSUNA BOMBA YANIT

Teoman kendisine sorulan, "En çok nerede seks yapmayı sevdiği" sorusuna, "Evde. Pratik ya, neyin nerede olduğunu biliyorsun. Dışarıda seviştiğim zamanlar oldu ama şimdi tercih etmem açıkçası" yanıtını verdi. Ünlü yıldız cinsel hayatı konusunda ‘daha kontrollü gitmeye çalıştığını’ da söyledi.

728xauto.webp

Özlü, Teoman'ın gece hayatı ve turnelerinde daha yoğun olduğu dönemlere işaret ederek, "Unutamadığın bir seksin oldu mu?" diye sordu.

Teoman, "Sık oluyordu öyle şeyler, bir sürü güzel şey hatırlıyorum. Ben zaten her zaman güzel geceler geçiriyordum. Ben bir rock yıldızıyım" yanıtını verdi.

teo-660x330.jpg

Teoman “En büyük fantezisinin ne olduğu" sorusunu ise, "En büyük fantezi yok, üst sınırlar var. Onları da yaptım, yapıyorum" diye yanıtladı.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Son Haberler
Yeniden Refah'tan yerel seçim için '100 belediye başkanı adayı' hamlesi Gündem
Yeniden Refah'tan yerel seçim için '100 belediye başkanı adayı' hamlesi
Marmaray'da arıza. Seferler tek şeritten sağlanıyor Yaşam
Marmaray'da arıza. Seferler tek şeritten sağlanıyor
Samsun'daki balıkçı cinayetinin zanlısı tutuklandı Gündem
Samsun'daki balıkçı cinayetinin zanlısı tutuklandı
Yolda tartışma cinayetle bitti! Petshop işletmecisi öldü… Gündem
Yolda tartışma cinayetle bitti! Petshop işletmecisi öldü…
Fenerbahçe'ye Letonyalı kanat. Transfer resmen açıklandı Spor
Fenerbahçe'ye Letonyalı kanat. Transfer resmen açıklandı
Zafer Partili başkan aracında ölü bulundu Gündem
Zafer Partili başkan aracında ölü bulundu
Serkan Özbalta: Karamsar olmaya gerek yok Spor
Serkan Özbalta: Karamsar olmaya gerek yok