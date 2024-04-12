Tepebaşı’nda tonlarca atık kazanca dönüşüyor

Tepebaşı Belediyesi vatandaşların daha temiz ve güvenilir bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli önlemleri alırken bu doğrultuda gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor.

Sürdürülen çalışmalar ile yıllardır tonlarca atığın geri kazanımını sağlayan belediye, atık toplama sisteminin düzenli işleyişi ve toplama miktarları açısından da başarılı rakamlara ulaşmayı sürdürüyor.

RAKAMLARLA GERİ DÖNÜŞÜM

Tepebaşı Belediyesi geri kazanım çalışmaları kapsamında 2023 yılında; 6 milyon 181 bin 110 kilo ambalaj atığı, 74 bin 767 kilo bitkisel atık yağ, 3 bin 301 kilo atık pil, 120 bin 16 kilo tekstil atığı, 3 bin 553 kilo atık ilaç, 9 bin 140 kilo ömrünü tamamlamış lastik, bin 215 kilo madeni yağ ve 2 bin 592 kilo elektronik eşya atığı olmak üzere toplam 6 milyon 395 bin 694 kilo atık toplamayı başardı.

2009 yılından beri ilçede geri dönüşüm atıklarını toplayan belediye 2020 yılında Sıfır Atık Yönetim Planı oluşturmuş ve ilçedeki geri dönüştürülebilir atıkların toplanması için Sıfır Atık Belgesi aldı.

Ayrıca 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ile 13 farklı kategorideki atık, ayrıştırılarak geri dönüştürülebiliyor. Elektrikli ve elektronik eşya atıkları, atık lastikler, atık ilaçlar, atık piller gibi atıklar, vatandaşların talepleri doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından evlerden alınabiliyor.

Vatandaşlar da 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine atıklarını kendileri ulaştırabiliyor.

TOPLAYICILAR GESİKOOP İLE GÜVENLE ÇALIŞIYOR

Tepebaşı Belediyesi, zorlu şartlar altında ve kayıt dışı olarak çalışan sokak toplayıcılarına statü kazandırmak, toplanan atıkları ise kayıt altına almak amacı ile Türkiye’de bir ilke daha öncülük etti. Tepebaşı Belediyesi’nin teşvikleri ile 15 Ocak 2020’de kurulan ve sosyal işletme kooperatifi olması ile fark oluşturan GESİKOOP (Tepebaşı Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcıları Sosyal İşletme Kooperatifi) 23 Haziran 2020’de Tepebaşı Belediyesi, GESİKOOP ve lisanslı geri dönüşüm firması arasında imzalanan 3’lü protokol ile hayata geçirilmişti.

Kooperatif bünyesindeki toplayıcılar, artık yasal olarak ve kayıt altında çalışarak hem ekmek paralarını kazanıyor hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan kooperatif ile herhangi bir statüsü olmayan, disiplin altına alınamamış sokak toplayıcıları, başta ambalaj atık toplama sistemi olmak üzere belediyenin kapıdan atık toplama sistemine de entegre edilmiş oldu.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

Geri dönüşüm çalışmalarının önemine değinen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da, “2023 yılında tonlarca atığı dönüştürdük. Bu sayede çevreyi korurken ülke ekonomisine de katkı sağlıyoruz. 2009 yılında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kurmamız ile birlikte Tepebaşı’nda atıkların kaynağında ayrı toplanması için kapıdan kapıya bilgilendirme çalışmaları yapılırken, 2012 yılı itibariyle bütün mahallelerden ambalaj atıkları ve bitkisel atık yağların toplanmasına yönelik sistem kuruldu ve Türkiye’deki en yaygın toplama ağlarından birini oluşturduk. Mahallelerde, okullarda, iş yerlerinde yapılan bilgilendirme çalışmaları ile Tepebaşı halkının duyarlılığı birleşince, atık toplama rakamlarında her yıl artış sağladık. 2020 yılında 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni faaliyete geçirdik ve belediye hizmet binamız da Sıfır Atık Belgesi alan Eskişehir’in ilk belediyesi olmayı başardı. Ayrıca Doğal Yaşam Merkezi, Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Su Sporları Merkezi, Alzheimer Konukevi ile Fen İşleri Şantiyesi de Tepebaşı Belediyesi’nin Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanan merkezleri arasında. Ambalaj atıklarını toplamak için mahallelerin yapısına uygun şekilde ambalaj atık toplama aparatları; kutu, sepet, kumbara, kafes, pet şişe ve cam şişe toplama aparatları konumlandırdık. Bitkisel atık yağların toplanması için ise okullar, siteler, muhtarlıklar, Belde Evleri’ne bitkisel atık yağ bidonları yerleştirdik. Böylelikle yaklaşık 300’e yakın toplama noktası oluşturduk. Duyarlılık örneği sergileyen Eskişehir kent halkına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.