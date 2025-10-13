DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Temelli, DEM Parti grubunda atılan sloganlardan sonra kamuoyundaki tartışmaya ilişkin de şöyle konuştu:

“BU SLOGAN ÜZERİNDEN KIYAMETİ KOPARMAK SİYASETİN SEFALETİNİ GÖSTERİYOR”

“Biz bu çatı altında çok slogan duyduk, hatta burada dile getiremeyeceğimiz sloganlar duyduk. O gün grup toplantımızda atılan sloganların içinde ne hakaret vardı ne de suç unsuru vardı. Duygusal bir andı, bir yürüyüş gerçekleştirmiş ve bunu Ankara’da nihayete erdirmiş ve grup toplantısında bir araya gelmiş arkadaşlarımız aslında 'umut hakkı'nı, Sayın Öcalan’ın çalışma ve yaşam koşullarını ve özgürlüğü hakkını savunmak adına böyle bir sloganı dile getirmişlerdir. Bu slogan üzerinden kıyameti koparmak siyasetin sefaletini gösteriyor. Siyaset üretemeyenler bu tür münakaşalar içinde boğulmaya devam ediyorlar. Bu Meclis yangına körükle gidemez, yangını söndürmek zorundayız.”

NE OLMUŞTU?

DEM Parti'nin iki gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yapılan grup toplantısı sırasında teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılması yargıya taşındı.

Ankara Barosu'na kayıtlı avukat Paşa Büyükkayaer, TBMM'de atılan sloganlara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Büyükkayaer şikayetini, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övmek" iddiasıyla gerekçelendirdi.