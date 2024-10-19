Tepside yaktığı ateş alev aldı

Kaynak: DHA
Tepside yaktığı ateş alev aldı

Kocaeli'de, madde bağımlısı olduğu iddia edilen V.D.'nin, evin içerisinde tepside yaktığı ateş nedeniyle yangın çıktı.

Kocaeli'de, madde bağımlısı olduğu iddia edilen V.D.'nin, evin içerisinde tepside yaktığı ateş nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürürken, ev sahibi V.D. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yangın, Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde, 4 katlı binanın giriş katında çıktı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen V.D., evin içerisinde tepsi üzerinde ateş yaktı. Alevlerin büyümesi üzerine durumu fark eden apartmandakiler, evlerinden çıkıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangını büyümeden söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, ev sahibi V.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Tepside yaktığı ateş alev aldı

Tepside yaktığı ateş alev aldı

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