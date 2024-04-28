Tereyağının üretimine yeni kriterler geliyor. Bakanlık düğmeye bastı

Yapılan düzenleme ile tereyağı ve sade yağın tekniğine uygun ve hijyenik biçimde üretilmesi, muhafazası, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanabilmesi için gerekli özelliklerin belirlenmesi hedeflendi.

Bu çerçevede, tuz eklenmeyen tereyağının süt yağı oranının ağırlıkça en az yüzde 82 olması kriteri getiriliyor.

Çeşni maddesi bulunmayan tereyağında aroma vericilerin kullanılamayacağı da tebliğe eklendi.

Yapılan düzenlemede ürünlerde, manda sütü aroması ile yoğurt aroması gibi süt ve süt ürünleri aroma vericileri de kullanılamamasına karar verildi.

AMBALAJ VE ETİKETLERDE YENİ DÖNEM

Ürünlerdeki etiketleme, ambalajlama ve işaretleme maddeleri de tebliğ taslağıyla yeniden düzenlenmeye tabî tutulacak.

Bu kapsamda, ürünlerin etiketinde gıda adının temel görüş alanında yer alması şartı olacak.

Ürünlerin içerdiği süt yağı miktarları, gıda isminin yanında ve en az gıdanın ismiyle aynı punto büyüklüğünde temel görüş alanında olacak.

Çeşnili tereyağında kullanılan çeşni maddesi de gıdanın ismiyle beraber kullanılacak.

Ürünler taşınıp depolanırken ve son tüketiciye arz edilirken sıcaklığın en yüksek 6 santigrat olma şartı gerekiyor.

31 ARALIK'A KADAR GEÇİŞ SÜRECİ

Tebliğe aykırı davrananlar hakkında Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na yönelik maddeler çerçevesinde idari yaptırım uygulanacak.

Gıda işletmecileri, 31 Aralık 2024'e kadar tebliğin hükümlerine uyum sağlama sorumluluğunda olacak. Bu tarihten önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalar ise raf ömrü sonuna kadar piyasada yer alabilecek.

Söz konusu düzenlemeyle tüketicileri korumak, ürünlerdeki taklit ve tağşişi önlemek hedefleniyor.