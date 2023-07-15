Terfi istasyonuna giren 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya Büyükşehir belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (ASAT) ait kanalizasyon terfi istasyonuna bakım için giren 2 işçi ile onlara yardım etmek için istasyona giren bir vatandaş hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Terfi istasyonuna giren 3 kişi hayatını kaybetti

Olay Antalya'nın Döşemealtı ilçesin Çıplaklı Mahallesi Fatih sultan Mehmet Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, terfi istasyonuna bakım yapmak için giren ASAT çalışanı 2 işçinin yardım çığlığını duyan bir vatandaş terfi istasyonuna girdi.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada ASAT çalışanları Emin Akyüz ve Fırat Çiçek ile Mahmut Y. isimli vatandaşın cansız bedenleri terfi istasyonundan çıkartıldı.

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3 kişinin elektrik akımına kapıldığı ya da gazdan zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken cenazeler kesin ölüm sebebinin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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