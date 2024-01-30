Terk edilmiş kamyonun soğutucusunda parçalanmış cesetler bulundu

Savcılar, polisin araçlarda "insan anatomik parçaları" bulduğunu ve müfettişlerin kurban sayısını belirlemek için laboratuvar testleri yaptığını söyledi.

Yerel medyada yayınlanan pankartın bir fotoğrafında, pankartın bir kısmında "Guatemalalılar, Grupo Sombra'ya inanmayı bırakın ve memleketlerinizde kalın" yazdığı görüldü.

Grupo Sombra, şu anda parçalanmış olan Körfez kartelinin bir grubu gibi görünüyor ve Poza Rica gibi yakın şehirler de dahil olmak üzere Veracruz'un kuzey kesiminde Jalisco ile savaş halinde.

Geçmişte Meksika kartellerinin ve özellikle CJNG'nin Guatemalalıları, özellikle de "Kaibiles" olarak bilinen eski özel kuvvet askerlerini silahlı adam olarak işe aldığı örnekler oldu.

Veracruz eyaleti içişleri bakanlığı, cinayetlerin çeteler arasında bir "hesaplaşmadan” kaynaklandığını düşündüklerini ifade etti.

İçişleri bakanlığı yaptığı açıklamada, "Bu yönetim, suç çeteleri arasındaki sözde 'hesaplaşmanın' kamu huzurunu etkilemesine izin vermemeye özen gösterdi. Bu nedenle Tuxpan'daki organize suç grupları arasındaki suç eylemlerinden sorumlu olanlar takip edilecek ve bölgede güvenlik takviyesi başlatılmıştır." dedi.

Veracruz, eski Zetas kartelinin rakipleriyle savaştığı dönemde Meksika'nın en şiddetli eyaletlerinden biriydi ve burada Körfez karteli ve diğer çetelerle bağlantılı cinayetler hala görülmeye devam ediyor.

Veracruz, kartellerin kurbanlarını imha ettiği, ülkede en fazla sayıda gizli ceset çöplüğüne sahip eyaletlerden biri.