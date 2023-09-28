Terkinler çetesi lideri gazetecilere ayakkabı fırlattı. Koca ilçeye kabus gibi çökmüşlerdi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı tarafından; 8 ay süren takip neticesinde; İnegöl merkezi başta olmak üzere, Tefecilik, Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık, İnsan Ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen Terkinler çetesine yönelik; Bursa, İstanbul, Ankara ve Erzurum illerinde toplam 450 jandarma personeli ile operasyon düzenlendi.

Operasyon neticesinde çete lideri Nazi T. ile yardımcılığını yapan oğlu Erkan T. ile yeğenleri M.T., A.T. ve E.K.'nın da aralarında olduğu 35 şahıs gözaltına alındı.

Terkinler çetesinin 35 üyesi JÖH ve Robokop kıyafetli jandarma timleri tarafından geniş güvenlik önlemleri arasında İnegöl Adliyesine getirildi. Zırhlı askeri araçlardan tek tek indirilen çete üyeleri adliye girişinde kafalarını bile kaldıramadı. Zanlılar gazetecilere terlik fırlatıp, “Çok güzel reklam yaptınız bizi” dediler.