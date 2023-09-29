Bahçeli’nin makamında ağırladığı Sedat Şahin’in yeğeni de gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şahinler çetesine yönelik İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın ve Samsun’da 54 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetin operasyonunda 16 ruhsatsız tabanca, 660 fişek, iki av tüfeği, üç çelik yelek ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve nakit para bulundu.

Cumhuriyet’in haberine göre; Operasyonda gözaltına alınan çete lideri Mehmet Şahin'in daha önce suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan, sekiz yıl cezaevinde kalan ve temmuz ayında tahliye edilen Sedat Şahin’in yeğeni olduğu biliniyor.

TAHLİYE OLDUKTAN SONRA BAHÇELİ’Yİ ZİYARET ETTİ

Sedat Şahin, cezaevinden tahliye olduktan sonra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 22 Temmuz’da görüşmüştü. Ziyaretin fotoğraflarını MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın sosyal medyadan “Sedat Şahin kardeşimiz genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti” notunu düşerek paylaşmıştı.

BAHÇELİ'YE RAĞMEN 'KARARLILIK' MESAJI

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla bağlantılı olduğu öne sürülen Ayhan Bora Kaplan liderliğindeki çeteye yönelik operasyon çok ses getirmişti. Soylu'nun Emniyet'teki kadrolarıyla birlikte ilişkilendirilen yeraltı dünyasındaki isim ve yapıları hedef alan bu gibi operasyonların MHP lideri Bahçeli tarafından nasıl karşılanacağı merak konusuydu. Bahçeli ise 'Ayhan Bora Kaplan' operasyonu ve Soylu'yla ilgisi üzerine yapılan yorum ve haberlere karşı sert vurgular içeren bir yazılı açıklama yaparak Soylu'ya "sonuna kadar destek" mesajı vermişti.

Bahçeli'nin Sedat Şahin'in yakın akrabası olan bir ismi hedef alan bu operasyonun ardından tavrının ne olacağı da dikkatle izleniyor.

Öte yandan Yerlikaya'nın ise operasyonlarda kararlılık mesajı verdiği öne sürülüyor.

"YAKINDARI YENİLERİ GELECEK"

DW Türkçe'nin haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bahçeli'nin Soylu'ya sahip çıkan sözleri sonrası operasyonların durdurulacağı yönündeki kaygıları gidermek için yakın çevresine "Operasyonlarda durmak yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi var. Bundan sonra da bütün suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürecek. Yakında yenileri gelecek" dedi.