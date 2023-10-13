Terkinler, İnegöllüler ve Şahinler'den sonra Bulutlar çetesi de çökertildi

Editör: Çağlar Bülent Sansar

İçişleri Bakanlığı koltuğunu devraldıktan sonra neredeyse her gün bir çeteye veya mafya örgütüne operasyon düzenlenerek çökertildiğini açıklayan Ali Yerlikaya, bugün yaptığı açıklamada Tekirdağ merkezli Bulutlar çetesinin düzenlenen operasyonla çökertildiğini açıkladı.

Daha önce yapılan operasyonlarla Kaplan, Terkinler, İnegöllüler ve Şahinler çetesinin çökertilmesinden sonra bugün de Bulutlar çetesinin çökertilmesini Yerlikaya şu şekilde duyurdu:

“TEKİRDAĞ MERKEZLİ 8 İLDE EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN “KAFES OPERASYONLARI” KAPSAMINDA “BULUTLAR ÇETESİ” OLARAK BİLİNEN SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ❗

Düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli şahıs yakalandı!

AZİZ MİLLETİMİZİN BİLMESİNİ İSTERİM Kİ HANGİ BÜYÜKLÜKTE OLURSA OLSUN HALKIMIZIN HUZURUNU KAÇIRAN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE, ÇETELERE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ!

KOM Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından kamuoyunda Bulutlar olarak bilinen, liderliğini Özgür Bulut’un yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelileri yakalamak için Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Antalya, İstanbul, Hatay, Samsun ve Kars olmak üzere 8 ilimizde Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Kasten Yaralama, Nitelikli Yağma, Şantaj ve Rüşvet suçlarını işlemek suretiyle;

????eğlence mekânlarından sözde koruma ve güvenlik sağlama adı altında haksız kazanç sağladığı,

????örgüt üyelerinin eğlence mekânları kapılarında ve il genelinde birçok silahla yaralama eylemi gerçekleştirmek suretiyle vatandaşlarımızın huzurunu bozduğu ve bu sayede nüfuz elde etmeye çalıştığı,

????alacak-verecek konularında sözde arabuluculuk yapmak suretiyle suç örgütüne maddi menfaat sağladığı,

????kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen şahıslara eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum????????Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle.

HİÇBİRİNİZ YÜCE TÜRK ADALETİNDEN KAÇAMAYACAKSINIZ

ŞAFAK SÖKERKEN DE GÜN BATARKEN DE HER AN ENSELERİNDEYİZ”