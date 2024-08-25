Terme Çayı taşma noktasına geldi

Kaynak: İHA
Terme Çayı taşma noktasına geldi

Samsun’daki Terme Çayı şiddetli yağış nedeniyle taşma noktasına geldi. Vatandaşlar çaydaki son durum nedeniyle tedirgin oldu.

Samsun’da beklenen şiddetli yağış gece saatlerinden itibaren özellikle Terme ve Salıpazarı ilçelerinde etkili oldu. Sabah erken saatlere kadar aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle Terme Çayı taşma noktasına geldi.

Vatandaşlar özellikle Temmuz ve Eylül aylarındaki şiddetli yağışlar sonrasında taşan Terme Çayı çevresinde yükselen su seviyesini tedirginlikle izlediler. Sağanak yağış sonrası belediye ekiplerinin bölgede teyakkuzda olduğunu belirten Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, “Meteoroloji tarafından yapılan turuncu kodlu uyarı sonrası ekiplerimizle beraber sahada teyakkuz halindeyiz. Şuana kadar hiçbir can ve mal kaybı yaşanmadı. DSİ tarafından çalışmaları devam eden Terme Çayı genişletme projesinin önemini bir kez daha görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Sağanak yağış sonrası bazı bölgelerdeki tarım arazileri sular altında kalırken, esnaflar ise işyerlerinde su taşkınına nöbet tuttu.

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