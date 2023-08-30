Terme'de evinin tavanı çöken yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'da evin tavan döşemesinin çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Terme'de evinin tavanı çöken yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evinin tavanındaki arı kovanını almak isteyen Nurettin Özden (72) döşemedeki tahtaların açılması sonucu evin içine düşerek yaralandı. Terme Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Nurettin Özden yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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