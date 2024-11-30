Terminalden çıkan otobüse otomobil çarptı: 1 ölü

Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Antalya'dan Van'a gitmekte olan 59 yaşındaki Y.B. yönetimindeki 34 GDJ 55 plakalı yolcu otobüsü, terminaldeki işlemlerini tamamlayarak 30 yolcusuyla çıkış yaptığı sırada, yan yoldan gelen 23 yaşındaki Yiğit Abay'ın kullandığı 68 AEC 595 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil büyük hasar aldı ve adeta hurdaya döndü. Otomobil sürücüsü Yiğit Abay, araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza anı, terminalde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından yapılan incelemelerde, otobüs sürücüsü ve yolcuların yara almadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.