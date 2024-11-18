Terminalinde bıçaklı saldırı

Olay sabah 05.00 sıralarında İnegöl Şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Terminalde büfecilik yapan M.B., iddiaya göre otogarda yatan şahsı yatmaması konusunda uyardı. Olayı gören vatandaş S. T., bu duruma öfkelendi. M.B. İle S.T. arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

S.T. elindeki bıçakla M.B.'yi göğsünden yaralayıp kaçtı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı daha sonra ameliyata alındı. Polis kaçan şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.